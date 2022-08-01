Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu Kahramanmaraş'ta bir aparman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kahramanmaraş'ta ikamet yangını korkuttu KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir aparman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesindeki bir apartmanın en üst katında çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan dairenin dumanları çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, 3 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangın anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında ikamette maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri soruşturma başlattı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Kahramanmaraş İtfaiye 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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