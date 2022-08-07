Son dakika haberleri! İnternet kablolarını çalan hırsız tutuklandı

İzmir'de toplamda bin 200 metre internet kablosunu çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 6 Temmuz'da Torbalı ilçesi Eğerci Mahallesinde internet ve iletişim kablolarının çalındığı ihbarı aldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada, olay bölgesinden sepetli motor ile geçen M.C. isimli şüpheli durduruldu. Sepetli motorun kasasında iletişim firmasına ait çeşitli çaplarda toplam bin 200 metre iletişim ve internet kablosu ele geçirildi. M.C. ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - İZMİR