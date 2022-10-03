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Son dakika haberi | Edirne'de sıcak dakikalar: Polis sosyal tesislerine şüpheli çanta atıp kaçan kişiler yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gelişmesine göre Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal tesislerin girişine şüpheli bir çantayı atıp hızla kaçan şahıslar, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal tesislerin girişine şüpheli bir çantayı atıp hızla kaçan şahıslar, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Çantadan giyim ve erzak malzemeleri çıktı.

İddialara göre, Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesislerin bahçe girişine gelen bir grup yabancı uyruklu şahıs, yanlarında bulunan çantayı atıp kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler geniş güvenlik önlemi alarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kovalamacının ardından şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çanta ise bomba imha uzmanı tarafından imha edildi. Çantadan giyim ve erzak malzemeleri çıkarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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