Son dakika haberleri... Bulgaristan'da silah fabrikasında patlama: 3 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Bulgaristan'ın en büyük silah üreticisi Arsenal'e ait bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bulgaristan'ın en büyük silah üreticisi Arsenal'e ait bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bulgaristan'ın Kazanlak kentinde ülkenin en büyük silah üreticisi Arsenal'e ait bir fabrikada yerel saatle 11.00'de patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bulgaristan medyası patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SOFYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bulgaristan Arsenal FC 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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