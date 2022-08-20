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Son dakika haberleri... Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Yalova-Antalya seferini yapan 16 BLT 67 plakalı yolcu otobüsü Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Yaralıların büyün çoğunluğunun Burdur'da ki askeri birliği teslim olmak için giden asker adayları olduğu belirtildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde ki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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