Son dakika haberleri... Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Yalova-Antalya seferini yapan 16 BLT 67 plakalı yolcu otobüsü Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Yaralıların büyün çoğunluğunun Burdur'da ki askeri birliği teslim olmak için giden asker adayları olduğu belirtildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde ki çalışmaları devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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