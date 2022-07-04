Son dakika haberi | Zeytinyağı hırsızları jandarmadan kaçamadı

Manisa'nın Salihli ilçesi Poyrazdamları Mahallesi'ndeki bir ikametin yanındaki açık alandan 150 litre zeytinyağı çalan 4 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Poyrazdamları Mahallesi'nde yaşayan A.Ç.(52), Jandarmaya giderek zeytinyağı satın almak isteyen kimliği belirsiz 4 kişinin kendisine ait evin yanında açıkta bulunan 3 adet bidon içerisindeki yaklaşık 150 kg zeytinyağını para vermeden araca koyup kaçtıklarını ve 7.500 TL maddi zararının olduğunu beyan ederek şikayetçi ve davacı oldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ekipleri, önce şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler, M.M. (18), B.K.(18), İ.Ş. (18) ve S.C. (20), kullandıkları 34 JH 5222 plakalı otomobil ile Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 150 litre zeytinyağı ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa