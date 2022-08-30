Son dakika haberi | Tomruk yüklü kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Bolu'nun Mengen ilçesinde önünde ilerleyen tomruk yüklü kamyona çarpan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Bolu'nun Mengen ilçesinde önünde ilerleyen tomruk yüklü kamyona çarpan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Mengen ilçesi Çubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mengen istikametine seyir halinde olan Abdullah Terlemiş idaresindeki 67 ABY 560 plakalı tır, önünde ilerleyen Ahmet T. yönetimindeki 74 AAV 211 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada çekici kısmı hurdaya dönen tırdaki sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden tır sürücüsü Abdullah Ermiş'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ise tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Kazada yola dökülen tomruklar sebebiyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Mengen Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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