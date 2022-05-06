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Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

ARDEŞEN, RİZE (İHA) - Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Mahallesinde T.U isimli şahsın ve Ardeşen ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde N.A isimli şahsın ev ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 107 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken ikametinde arama yapılan T.U ve N.A isimli şahıs gözaltına alındı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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