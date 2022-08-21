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Son dakika haberi! Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haberi! Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika habere göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fakılar Mahallesi Çakırlı mevkisinde, aralarında husumet olan iki grup karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre E.A. ve D.İ., M.S.'ye hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine M.S. (32) yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile üzerlerine ateş açtı. Açılan ateş sonunda E.A.(30), D.İ. (55) ve olayla alakası olmayan E.T.K. (29) yaralandı.

112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne oradan da Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.A'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. M.S. ise jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıyayla Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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