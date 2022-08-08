Son dakika haberi! Lastik yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı Son dakika haber... Edirne'nin Uzunköprü İlçesine Bağlı Dereköy yolundaki atıl durumda olan, eski lastiklerin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Edirne'nin Uzunköprü İlçesine Bağlı Dereköy yolundaki atıl durumda olan, eski lastiklerin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Bağlı Dereköy yolunda üzerindeki açık alanda bulunan atıl durumdaki lastikler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Lastiklerin yandığını gören yoldan geçen vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Lastiklerden çıkan dumanlar gökyüzünü karaya büründürdü. Ekipler alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. - EDİRNE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uzunköprü Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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