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Son dakika haberi: Kuşadası'nda korkutan yangın

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Son dakika haberi: Kuşadası'nda korkutan yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Damlacık mevkiindeki 12 dönümlük zeytinlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Damlacık mevkiindeki 12 dönümlük zeytinlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Damlacık Mevkiin'de özel bir kişiye ait 12 dönümlük zeytinlikte bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz sevk edildi. Başlangıç aşamasındaki yangın, ekipler tarafından diğer zeytin ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. Araziye atılan cam şişelerin mercek etkisi yapması sonucu çıktığı öğrenilen yangında yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında arazide otlayan iki büyükbaş hayvanın da çevredeki işçilerce araziden çıkarıldı.

Yangını gören işçilerden Oğuz Karabahçe, "İnşaatta çalışıyorduk. Dumanların yükseldiğini görünce hemen itfaiyeyi aradık. Ekipler kısa süre içerisinde araziye gelerek yangını söndürdüler" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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