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Son dakika haberi... Konya merkezli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Konya merkezli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 muvazzaf, 1 emekli olmak üzere 2 askeri personel gözaltına alındı.

KONYA (İHA) - Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 muvazzaf, 1 emekli olmak üzere 2 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1'i muvazzaf asker 2'si emekli askeri personel olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Emekli, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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