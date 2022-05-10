Son dakika haberi... Konya merkezli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

KONYA (İHA) - Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 1 muvazzaf, 1 emekli olmak üzere 2 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1'i muvazzaf asker 2'si emekli askeri personel olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 2 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa