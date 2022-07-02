Son dakika haberi: Ihlamur ağacından düştü, hastanede hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Ihlamur ağacından düştü, hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Ihlamur ağacından düştü, hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Kumru ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Asma (66) isimli bir kişi, dün akşam saatlerinde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybederek yere düşen Asma, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Asma, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kumru Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title