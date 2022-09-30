Son dakika haber | 7 katlı mağara ve terörist cesedi bulundu

Hakkari merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 7 katlı mağara içerisinde 3 BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz ceset bulundu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, 29 Eylül 2022 günü Hakkari merkez kırsalında yürütülen operasyonda 1 adet 7 katlı mağara içerisinde; 3 BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz ceset ile 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ve şarjörü, 28 adet Kalaşnikof mermisi, 242 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 17 adet gaz maskesi, 9 adet gaz maskesi filtresi, 2 adet dikiş makinesi, 1 adet yazıcı, 64 adet cam bardak, 1 adet 220 volt jeneratör ve 1 adet basınçlı gaz tüpü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş - İHA)