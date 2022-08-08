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Son dakika haberi: Edirne'de Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi: Edirne'de Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesine Mescit Mahallesi Ayrantepe mevkiinde, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda başlayan yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk, çalılık ve ağaçlık, alana sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yakındaki ekili tarım arazisine sıçramadan, İtfaiye ekiplerinin ve çevrede bulunan duyarlı vatandaşların kürek ve ağaç dalları ile 20 dakikalık erken müdahalesi ile söndürüldü. Olayda çok sayıda çam ağacı da zarar görürken yangının söndürüldüğünü fark eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Olay ile ilgili polisin inceleme başlattığı öğrenildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunköprü Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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