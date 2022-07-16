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Son dakika haberi... Besni'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Besni'de korkutan yangın

Son dakika haber: Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Camuşcu köyünde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Camuşcu köyünde bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, Besni'ye bağlı Camuşcu köyünde Haceli Korkmaz'a ait evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını dumanlar yükselince çevredeki vatandaşlar fark etti. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olayı ilk olarak Çakırhayök Beldesi itfaiye ekibi müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında evde bulunan eşyalar zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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