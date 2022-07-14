Son dakika haberi | "Ağaç dalı" kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi | "Ağaç dalı" kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | 'Ağaç dalı' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde ağaç dalı nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ağaç dalı nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Ağaçbükü Köyü Çalca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kaplan (70) ile Zeynel Demirtaş (68) arasında iddiaya göre ağaç dalı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında tartışma nedeni olan ağaç dalını kesen Mustafa Kaplan, Zeynel Demirtaş'ı karnından bıçakladı. Yaralanan Zeynel Demirtaş ise Mustafa Kaplan'ı silahla ateş ederek yaraladı. Öfkesine hakim olamayan Zeynel Demirtaş, kavgayı ayırmaya çalışan Sezer Kaplan'ın (22) da ayağına ateş ederek yaraladı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mustafa Kaplan'ın (70) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan Zeynel Demirtaş ve Mustafa Kaplan ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılmasından sonra Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Zeynel Demirtaş burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alıken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Kaplan Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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