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Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Van'da PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 27 kişi yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 27 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde ise 24 şahıs olmak üzere toplam 27 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Haberler

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