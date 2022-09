Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un geçici velayet davasında yeni gelişme

İSTANBUL - Oyuncu Deniz Uğur'un, eski eşi gazeteci Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurması üzerine açılan geçici velayet davası başladı. Kızları M.D.M.'nin 2 ay süreyle geçici velayetini anneye veren mahkeme, Reha Muhtar'ın 2 ay süreyle kızına yaklaşmamasına hükmetti. Oğulları P.D.M. hakkında ise şiddet kanaati oluşmadığı gerekçesiyle tüm taleplerin reddine karar verildi.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi gazeteci Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyusunda bulunmasının ardından Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Anadolu 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Deniz Uğur ile Reha Muhtar katılırken avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, avukatların duruşmanın gizli yapılmasına ilişkin talep dilekçesi sunduklarını tutanağa geçirdi. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmanın gizli yapılmasına karar verdi.

Davaya ilişkin ara kararını oluşturan mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un müşterek 2 çocuğundan biri olan M.D.M.'nin 2 ay süreyle geçici velayetinin anne Deniz Uğur'a verilmesine ve Reha Muhtar'ın 2 ay süreyle kızı M.D.M.'ye yaklaşmamasına, hakkında hakaret içerikli söylemde bulunmamasına karar verdi.

Reha Muhtar karara uymazsa zorlama hapisle cezalandırılacak

Karara uymaması halinde ise ilk ihlalde 3 günden 10 güne kadar, 2. ihlalde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Oğulları P.D.M. hakkında ise herhangi bir şiddet ya da şiddet tehdidi bulunduğuna dair kanaate varılamadığını gerekçe gösteren mahkeme, tüm taleplerin reddine karar verdi.

"Çocuklarımı birbirinden ayıramazlar"

Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, "Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var. Benim çocuğumun psikolojisi için son derece tehlikeli bir durum. Bunun için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Benim çocuklarımı birbirinden ayıramazlar. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Çocukların eğitimi benim için her şeyden önemlidir tabi ki ama can sağlığı, ruh sağlığı tabi ki hepsinden daha da önemlidir" dedi.

"Çocuğumu vermiyorlar"

Reha Muhtar ise, "Poyraz'la ilgili mahkeme kararını verdi. 'Taleplerin reddine' dedi. Bugün 11. gün. 10 günlüktü talep. 'Biz vermeyiz' diyorlar. Şu anda olan çocuğu vermedikleri. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.