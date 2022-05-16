Kastamonu'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Kastamonu'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kastamonu'da kavşak içerisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da kavşak içerisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin kavşağında sürücüsü belirlenemeyen 37 AH 783 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ahmet D. idaresindeki 37 AAF 675 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan 66 yaşındaki Fatma K. sıkıştı. Polis ekipleri, sağlık görevlileri ile birlikte araçta sıkışan yaralı Fatma K.'yı kurtardı. Diğer yaralılar Satiye D. ve sürücü Ahmet D. ile Fatma K., ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol temizlendi.

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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