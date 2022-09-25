Son dakika haber... İran'ın Yunanistan Büyükelçiliğine molotoflu saldırı

Son dakika haberi: Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İran Büyükelçiliğine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İran Büyükelçiliğine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, İran'ın yurtdışındaki diplomatik misyonları da Amini'nin ölümü nedeniyle hedef alınıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İran Büyükelçiliğine sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Atina Polis Birliği tarafından yapılan açıklamada, saldırının büyükelçiliğin bulunduğu caddeye motosikletli gelen 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Başkent Atina'daki Yunan kadın ve insan hakları dernekleri ve gruplarının destek verdiği protestolar devam ederken, molotoflu saldırının ardından büyükelçiliğin bulunduğu cadde güvenlik kordonu altına alındı. Caddenin öğleden sonra yeniden açılması ile protestocular büyükelçiliğin bulunduğu bölgede yeniden toplanmaya başladı.

Ne olmuştu?

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. Olayın ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı protestolar başlamıştı. - ATİNA