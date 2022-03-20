Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi

Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası çıkan kısa süreli gerginliği polis ekipleri önledi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası çıkan kısa süreli gerginliği polis ekipleri önledi.

Kendilerine izin verilen Perşembe Pazarı alanına gitmeyen HDP'li grup, parti il binası önünde toplandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit basın açıklaması yaptı. HDP'lilerin dağılmasının ardından karşıt görüşlü bir grup yürüyüş gerçekleştirdi. HDP'li olduğu iddia edilen bir kişiyle grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi. - ELAZIĞ

Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi

Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title