Son dakika haber! Büyükçekmece'de kavga: Sandalyeler havada uçuştu - Haberler

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Son dakika haber! Büyükçekmece'de kavga: Sandalyeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre - Büyükçekmece'de kavga: Sandalyeler havada uçuştu Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu.

- Büyükçekmece'de kavga: Sandalyeler havada uçuştu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Mimaroba'da bir kafe önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Kavgaya ait anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Büyükçekmece kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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