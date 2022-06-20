Son dakika haber! Büyükçekmece'de kavga: Sandalyeler havada uçuştu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre - Büyükçekmece'de kavga: Sandalyeler havada uçuştu Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu.
- Büyükçekmece'de kavga: Sandalyeler havada uçuştu
İSTANBUL - Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece Mimaroba'da bir kafe önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Kavgaya ait anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa