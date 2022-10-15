Son dakika haber! Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söğütçük Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Aras yönetimindeki 06 DK 6939 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Adem Aras ve otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi E.K.A. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Adem Aras doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aras'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, eşi E.K.A.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN