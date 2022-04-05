Son dakika 3. sayfa: Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen jandarma çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Atatürk Mahallesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçede A.T. (29) ve M.A. (22) isimli şahısların uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek 2 şüpheliyi de takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu yeterli delil ile bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İlçede bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli ev içerisinde yakalanarak gözaltına alınırken, evde narkotik köpeği Kaput ile birlikte yapılan aramalarda vazo içerisine ekili vaziyette bir miktar kenevir bitkisi ve metamfetamin maddesi, 10 adet uyuşturucu içme aparatı, 12 adet av tüfeği fişeği ve 4 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Şüpheliler sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa