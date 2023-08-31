Sakarya'nın Karasu ilçesinde oturduğu kahvehanenin önüne gelen 11 yaşındaki kızını darp eden babaya vatandaşların müdahalesi sert oldu. Babayı engellemeye çalışan vatandaşlar ve yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında kızını döven babaya vatandaş müdahalesi kamerada

Babanın kızını dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde oturduğu kahvehanenin önüne gelen 11 yaşındaki kızını darp eden babaya vatandaşların müdahalesi sert oldu. Babayı engellemeye çalışan vatandaşlar ve yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

İncilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kahvenin önüne gelen kız çocuğu babasını çağırttı. Dışarı çıkan G.V. isimli baba, kızının söylediklerini dinledikten bir süre sonra, küçük kıza vurmaya başladı. Kahvehane önünde oturan vatandaşlar, olaya müdahale ederek küçük kızı babasının elinden alırken diğer vatandaşlarda dışarı çıkarak babanın boğazını sıkarak saldırdı. Şiddete maruz kalan küçük kızın ise o anlarda "Babama vurmayın" dediği belirtildi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, babanın kızına darp etmesi, çevredekilerin müdahalesi, kahvehane içindeki vatandaşların dışarı çıkarak G.V. isimli şahsın boğazını sıkması yer alıyor.