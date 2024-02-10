Siverek'te feci kaza: 4'ü ağır, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak hafif araçla kafa kafaya çarpıştığı ve diğer araçların da zincirleme şekilde kaza yaptığı görülüyor. Kazada minibüse ait motorun metrelerce uzağa fırladığı da kaydedildi.
Siverek'te 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 minibüs ile 2 aracın karıştığı ve 4'ü ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kontrolden çıkan minibüs, karşı taraftan gelen hafif araçla kafa kafaya çarpıştığı görülürken, hafif ticari aracı takip eden başka ticari araç da kafa kafaya çarpışan araçlara çarparak duruyor. Görüntülerde minibüse ait motorun çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladığı da görülüyor.