Siverek'te çöken bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı. Olay sabah saatlerinde meydana geldi.
Siverek'te çöken bahçe duvarın altında kalan 2 çocuk yaralandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı.
Olay sabah saatlerinde ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere aşırı yağış nedeniyle 2 metrelik piriketten yapılmış bahçe duvarı devrildi. Devrilen duvar o esnada oradan geçen N.S. ve T.S adlı kardeşlerin üzerine düştü.
Durumu fark eden çevre sakinleri duvarın altında kalan çocukları çıkartarak, hastaneye kaldırdı.
Çocuklardan N.S'nin durumu ağır TS'nin iyi olduğu öğrenildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.