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Sivas'ta trafik ekipleri sürücüleri uyardı

Sivas'ta trafik ekipleri sürücüleri uyardı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yaptı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yaptı.

Ekipler; yaya geçitlerinde ve kavşaklarda durdurduğu sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların emniyet kemeri kontrollerini yaptı.

"Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" yazılı broşür dağıtan trafik ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi Trafik Haftası Sivas 3. Sayfa Haberler

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