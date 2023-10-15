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Sivas'ta otobüste esrar bulundu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada, bir yolcunun valizinde 50 gram esrar ele geçirildi.