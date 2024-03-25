Sivas İl Jandarma Komutanlığı'ndan 76 şüpheli yakalandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan faaliyetlere ilişkin bülten yayınladı. Bültende 97 olayda 76 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-24 Mart 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde 76 şüpheli şahsı yakaladı. Asayiş suçlarından yapılan aramalarda 6 adet araç, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 148 umuma açık yer denetlendi.

İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde UYAP ve KİHBİ sisteminden 23 bin 969 şahıs ve 14 bin 849 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda aranması bulunan 62 şahıs yakalandı.

Öte yandan, Narkotik Suçları ile Mücadele kapsamında; Uyuşturucu Madde Kullanmak İçin Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak suçundan yapılan 3 operasyonda, toplam 3 şahsa işlem yapıldı. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında ise 2 şahsa işlem yapıldı, aramalarda; bin 780 paket sigara, 250 adet cinsel uyarıcı hap, 3 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet dedektör ele geçirildi. - SİVAS