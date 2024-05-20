Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta bir hafta boyunca yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik son bir haftada Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 4,94 gram metamfetamin maddesi, 5 bin 371 paket sigara, 410 adet emtia (şarj kablosu, kaynak makinası), 144 adet elektronik sigara, 32 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - ŞIRNAK