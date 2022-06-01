Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı - Haberler

Şırnak'ın Uludere ilçesi Yemişli köyünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Uludere DEDAŞ İşletme Şefliğine ait ekip, Yemişli köyüne doğru yola çıktı. Pikap sürücüsü köy girişinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan Özcan Benek, Azat Dikmen ve Fırat Apaydın'ın yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Yaralı iki kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa