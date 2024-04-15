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Şırnak'ta terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon yapıldı.

Operasyonda, 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 2 şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakıldı. 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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