Şırnak'ta terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon yapıldı.
Operasyonda, 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 2 şüpheli ifadesi akabinde serbest bırakıldı. 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK