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Sinop'un Gerze ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi

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Sinop'un Gerze ilçesindeki polislerin gerçekleştirdiği ev aramasında uyuşturucu madde bulundu. Aramada esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde şüpheli bir şahsın ev aramasında uyuşturucu madde ele geçti.

Sinop'un Gerze ilçesindeki görevli polisler şüpheli bir şahsın evinde arama gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, aramada 10.66 gram esrar, 10.62 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasam işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gerze Sinop Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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