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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 20 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu sarma kağıdı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Sinop'un Türkeli ilçesinde yapılan aramada 20 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu sarma kağıdı ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkeli Sinop Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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