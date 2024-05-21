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Sinop'ta traktör ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

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Sinop-Samsun karayolu Demirci köyü Tüneli'nde meydana gelen kazada, traktör ile yolcu minibüsü çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta traktör ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Samsun karayolu Demirci köyü Tüneli'nde 14.45'te meydana geldi. Y.K.'nin kullandığı 57 M 4061 plakalı yolcu minibüsü, Demirci Köyü Tüneli'nde aynı istikamette seyir halinde bulunan Ş.Y. hakimiyetindeki 05 EH 576 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü Y.K., traktör sürücüsü Ş.Y. ve yolcu minibüsünde 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Sinop Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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