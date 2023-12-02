Sinop'ta Sigara Kaçakçılarına Operasyon: 45 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 45 bin 600 adet makaron ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, önceki gün polis ekiplerince yapılan operasyonda, 36 bin adet içi boş makaron ile 9 bin 600 içi doldurulmuş makaron, toplam 45 bin 600 makaron ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. - SİNOP