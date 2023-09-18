Sinop'ta durumundan şüphelenilen araçlardan uyuşturucu çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı
Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde durumundan şüphelenilen 2 farklı araca polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 90 gram Afyon sakızı ve 13.54 gram skunk maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.
Sinop'ta durumundan şüphelenilerek durdurulan araçlardan 90 gram Afyon sakızı ve 13.54 gram skunk maddesi çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde durumundan şüphelenilen 2 farklı araca polis ekipleri tarafından şok uygulama yapıldı. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 90 gram Afyon sakızı, 13,54 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa