Sinop'ta durumundan şüphelenilen araçlardan uyuşturucu çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde durumundan şüphelenilen 2 farklı araca polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 90 gram Afyon sakızı ve 13.54 gram skunk maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.