Sinop'ta aranan şahısların operasyonunda 3 kişi cezaevine teslim edildi

Sinop'ta aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 5 şahıstan 3'ü cezaevine teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde "aranan şahıslara yönelik" gerçekleştirilen operasyonlarda kasten yaralama suçundan aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan aranması ve 6 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, imar kirliliğine neden olma suçundan aranması olan 1 şahıs, yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme suçundan aranması olan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalan şahıslardan 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP