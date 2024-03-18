Sinop'ta aranan şahısların operasyonunda 3 kişi cezaevine teslim edildi
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 5 şahıstan 3'ü cezaevine teslim edildi. Operasyonda kasten yaralama, kadına karşı basit yaralama, imar kirliliğine neden olma ve yasa dışı bahis suçlarından aranan şahıslar yakalandı.
Sinop'ta aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 5 şahıstan 3'ü cezaevine teslim edildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde "aranan şahıslara yönelik" gerçekleştirilen operasyonlarda kasten yaralama suçundan aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan aranması ve 6 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, imar kirliliğine neden olma suçundan aranması olan 1 şahıs, yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme suçundan aranması olan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalan şahıslardan 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP