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Sinop'ta 24 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sinop'ta hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, işlediği 7 ayrı suçtan dolayı hakkında 24 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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