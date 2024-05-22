Üye Girişi
Haberler

Sinop Sahil Güvenlik Ekipleri Yasa Dışı Balık Avcılığına Son Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları denetimlerde, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 880 adet kalkan balığını ele geçirdi. Ele geçirilen balıklar, sosyal yardım kuruluşlarına dağıtıldı.

Sinop Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları denetimlerde, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 880 adet kalkan balığını ele geçirdi.

Sinop Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı tarafından yürütülen takip ve kontrol çalışmaları neticesinde, Sinop İnceburun'un 30 deniz mili kuzeyinde yasa dışı balık avcılığı yapan bir tekne tespit edildi. Yapılan kontrollerde, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 2 milyon lira değerinde 880 adet kalkan balığı elde edildi.

Ele geçirilen kalkan balıkları, Sinop Valiliği'nin koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından huzurevleri, pansiyonlu okullar, yatılı Kur'an kursları ve sosyal yardım kuruluşlarına dağıtıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinop Çevre Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak

Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title