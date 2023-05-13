Simav'da hacı adaylarına bilgilendirme semineri

Kütahya'nın Simav ilçesinden 2023 yılında hacca gidecek olan hacı adaylarına İlçe Müftülüğünce bilgilendirme semineri verildi.

Hükümet Konağı Konferans Salonunda düzenlenen ve iki gün süren seminerde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İl Hac Umre Şube Müdürü İsmail Üstün, İlçe Vaizleri Zeynep Öztürk, Mustafa Bektaş, İlçe Sağlık Müdürlüğünden Uzman Doktor Elif Biçer eğitimci olarak görev aldı.

Hac yolculuğu süresince yapılması gerekenler ve uyulması gereken kuralların ayetler ve hadisler ışığında, projeksiyon ve maketler yardımıyla anlatıldığı seminerde İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri "Hac Yolculuğunda Sağlıklı Kalmak ve Hacda Sağlık Hizmetleri" konulu sunum gerçekleştirdi.

Programın sonunda menenjit aşısı eksik olan hacı adaylarına İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından menenjit aşısı yapıldı. - KÜTAHYA