Siirt'te seyir halindeki kamyon balatalarından alev aldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken balatalarından alev alan kamyon yandı. Kamyonun lastik kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve sürücü kamyonu yolun kenarında durdurdu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri söndürdü, ancak kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken balatalarından alev alan kamyon yandı.
Alınan bilgilere göre, Mağrip köyü mevkiinde sürücüsü ve plakası bilinmeyen kamyonun lastik kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, durumu fark edip kamyonu yolun kenarında çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kamyonda maddi hasar oluştu. - SİİRT