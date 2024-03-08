Üye Girişi
Haberler

Siirt'te seyir halindeki kamyon balatalarından alev aldı

Güncelleme:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken balatalarından alev alan kamyon yandı. Kamyonun lastik kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve sürücü kamyonu yolun kenarında durdurdu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri söndürdü, ancak kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken balatalarından alev alan kamyon yandı.

Alınan bilgilere göre, Mağrip köyü mevkiinde sürücüsü ve plakası bilinmeyen kamyonun lastik kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, durumu fark edip kamyonu yolun kenarında çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Kamyonda maddi hasar oluştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtalan İtfaiye Siirt Olay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Ataşehir adayı Necati Ali Çetinkol kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Ataşehir belediye başkan adayı kim oldu? Aysel Duman kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Aysel Duman kimdir? İrfan Değirmenci kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci kimdir? DEVA Partisi Arnavutköy adayı Fatih Karabalık kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Arnavutköy belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Adalar adayı Ahmet Özkarabulut kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Adalar belediye başkan adayı kim oldu? Neslihan Şahinkaya kimdir? Türkiye İşçi Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı Neslihan Şahinkaya kimdir? Orhan Kamo kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Orhan Kamo kimdir? Mehmet Tolga Bektaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Mehmet Tolga Bektaş kimdir? İsa Daşdemir kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı İsa Daşdemir kimdir? Özcan Keskin kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Özcan Keskin kimdir? Çiğdem Deniz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı Çiğdem Deniz kimdir? Dilek Kırcaoğlu kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan adayı Dilek Kırcaoğlu kimdir? Özlem Varlı Yılmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı Özlem Varlı Yılmaz kimdir? Doğan Ergün kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Doğan Ergün kimdir? Gönül Işık kimdir? Türkiye İşçi Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı Gönül Işık kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title