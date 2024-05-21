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Siirt'te otomobilin vincin altına girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti

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Siirt-Kurtalan karayolunda meydana gelen kazada, otomobilin vincin altına girmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te otomobilin vincin altına girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Siirt- Kurtalan karayolunda Ahmet Deli idaresindeki 34 BOD 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 56 AR 222 plakalı vince arkadan çarparak altına sürüklendi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Deli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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