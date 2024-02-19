Siirt'te kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde temizlik malzemesi taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, temizlik malzemesi taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT