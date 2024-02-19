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Siirt'te kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde temizlik malzemesi taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, temizlik malzemesi taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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