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Siirt'te hafif ticari araç takla attı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaralının olmadığı kazada, araçta maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Konakpınar köyü mevkiinde 16 K 5011 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki kişi kazayı yara almadan atlattı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtalan Siirt Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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