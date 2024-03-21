Siirt'te hafif ticari araç takla attı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaralının olmadığı kazada, araçta maddi hasar oluştu.
Alınan bilgilere göre, Konakpınar köyü mevkiinde 16 K 5011 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki kişi kazayı yara almadan atlattı.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT