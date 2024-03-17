Siirt'te güneş paneli taşıyan tır devrildi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde güneş paneli taşıyan tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde güneş paneli taşıyan tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan'da güneş paneli yüklü tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT