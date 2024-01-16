Seydişehir'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı, 1 Ocak 2024 tarihinde Karakavak Mahallesi'nde 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı eve gündüz kapıyı kırarak giren hırsızlar, ikinci katta bulunan 10 yıl önce vefat eden M.B.'ye ait müzik aletlerini çaldı. Müzik aletlerinin çalındığını fark eden M.B.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Hırsızlık ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası evden müzik aletlerini çalan şahısların A.Ü. (36) ve H.A. (34) olduğunu belirleyen ekipler, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan aramada çalınan müzik aletlerinin bir kısmı şüphelilerin araçlarında bulunurken, bir kısmının ise Konya'da satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ü. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.A. denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA