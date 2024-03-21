Sarıkamış'ta uyuşturucu operasyonu: 75 gram metamfetamin ele geçirildi

Sarıkamış'ta uyuşturucu ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sarıkamış'ta narkotik dedektör köpeği Daxo'nun katımlıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 ikametgahta yapılan aramada; 7 parça halinde toplam 75,28 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, bin 35 lira suçtan elde edilen gelir, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt, 4 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli O.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS